Винищувач F-16. Фото з відкритих джерел.

Данія взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Про це розповів командувач ВПС Данії Ян Дам, пише TV2.

Близько 100 українців мають пройти підготовку для виконання допоміжних завдань. Зокрема йдеться про механіків, фахівців з озброєння та наземний персонал для українських авіабаз.

«Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти в підготовці (прийому) перших бойових літаків. Відразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50», — сказав Ян Дам.

При цьому він додав, що перша партія пілотів ще не повністю підготовлена.

«Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна надасть Україні дозвіл застосовувати передані винищувачі F-16 у тому числі для ударів по цілях на території Росії.