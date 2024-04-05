Денис Фальченко, скриншот з відео брифінгу Миколаївської ОВА

Перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік, вказавши понад 1,5 мільйона гривень доходів.

«НикВести» проаналізували декларацію посадовця.

Згідно декларації, у посадовця та його родини є право на користування квартирою площею 73 квадратних метри у селі Пісочин на Харківщині, де вони зареєстровані. З 2020 року родина зампрокурора має право на тимчасове проживання у кімнаті площею 55 квадратних метрів, що є власністю міськради Миколаєва.

У квітні 2022 року Денис Фальченко придбав Toyota Land Cruiser Prado 2008 року всього за 105 тисяч гривень.

Скриншот з декларації Дениса Фальченка

У грудні 2023 року посадовець купив криптовалюту Ripple (XRP) за 184 тисячі 681 гривню.

Скільки Денис Фальченко заробив у прокуратурі Миколаївщини у 2023 році?

У Миколаївській обласній прокуратурі чоловік за минулий рік заробив 1 мільйон 559 тисяч 715 гривень, що в середньому на місяць складає 129 тисяч 976 гривень. Також він отримав пенсію в розмірі 393 тисяч 120 гривень. Ще 10 тисяч 800 гривень він задекларував в якості призу від ТОВ «Спейсикс».

Дружина Ольга Фальченко за 2023 рік отримала 60 тисяч гривень в якості виплат внутрішньо переміщеній особі.

Готівкою подружжя зберігає 33 тисячі доларів та 1 мільйон 960 тисяч гривень. На банківському рахунку посадовець має 7664 гривні.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.