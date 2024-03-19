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У Миколаївських школах планується встановлення 45 камер відеоспостереження, які призначені для підвищення рівня безпеки та контролю у навчальних закладах.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в системі публічних закупівель ProZorro, камери планують встановити у 10 школах міста, пишуть «НикВести».

Управління освіти міськради оголосило торги на встановлення систем відеоспостереження за суму 277 тисяч 475 гривень. За умовами торгів установка має бути завершена протягом місяця з моменту закінчення конкурсу.

Зазначено, що камери мають бути оснащені мікрофоном та здатні функціонувати у режимі моніторингу великих площ, з максимальною відстанню для розпізнавання об'єктів до 5 метрів.

Встановлення систем відеоспостереження передбачається в школах, які вже мають такі системи, зокрема, гімназії № 11, № 19, № 22, № 28, № 45, № 50.

А також в тих, де ці системи відсутні:

гімназія № 32,

гімназія № 34,

гімназія № 54,

ліцей імені О. Ольжича.

Зокрема, у школах, де вже встановлені системи відеоспостереження, постачальник повинен підключити камери до існуючої системи нагляду. У тих закладах, де такі системи відсутні, встановлення камер передбачається з метою забезпечення безпеки без їхньої інтеграції в систему відеоспостереження.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, щоб восени 2024 року розпочати офлайн навчання.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.