Українцям надходять шахрайські повідомлення про грошові виплати від Польщі. Поліція закликає бути обачними та не надавати особисті дані аферистам.

Як повідомили у поліції Миколаївської області зазвичай, аферисти використовують фішингові сайти (веб ресурси, які виманюють реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг, — прим.) або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

За словами правоохоронців, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі. Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

У поліції закликали не передавати стороннім особам свої особисті дані та не вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

«Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу», — наголошують у поліції.

Нагадаємо, начальниця відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Ганна Забєліна наголосила, що приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців, йдуть до Росії.