Операційний мікроскоп. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

КНП «Міська лікарня №4» Миколаївської міськради придбала торік у місцевого ТОВ «Укр Мед Сервіс» операційний мікроскоп ASOM-5 у десять разів дорожче від ціни китайського виробника.

Про це повідомило видання «Nikcenter» на підставі аналізу бюджетних закупівель медичного обладнання на Миколаївщині.

Операційний мікроскоп ASOM-5 придбали у товариства «Укр Мед Сервіс».

Загалом лікарні Миколаївської області від січня 2023-го по травень 2024 року витратили близько 408 мільйонів гривень на медичне обладнання. Третину від цієї суми отримали всього п’ять постачальників.

Зокрема, до першої п’ятірки увійшло миколаївське ТОВ «Укр Мед Сервіс». Влітку 2023 року товариство уклало угоду із КНП «Міська лікарня №4» на постачання операційного бінокулярного мікроскопа ASOM-5 за 6,9 мільйонів гривень з ПДВ. На той час за курсом НБУ вартість покупки становила 188 тисяч доларів.

Китайська компанія Chengdu Corder Optics & Electronics виробляє декілька моделей операційних мікроскопів ASOM і широко продає їх на різноманітних майданчиках. Наприклад, на маркетплейсі Alibaba наразі їх пропонують у діапазоні 9-12 тисяч доларів.

Власниками ТОВ «Укр Мед Сервіс» є Оксана Калмикова та Ганна Личко. Фірма працює на медичному ринку вже 12 років, за цей час виграла бюджетних контрактів на 228 мільйонів гривень.

Також «Укр Мед Сервіс» активно освоював коронавірусні бюджети під час пандемії. На згадку про це залишається кримінальне провадження щодо закупівлі апарату ШВЛ Миколаївською обласною базою спеціального медичного постачання.

Нагадаємо, що у січні цього року чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.