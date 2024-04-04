Нова пошта. Фото: Нова пошта

Відтепер послуга переадресації у «Новій пошті» буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Зокрема, якщо посилка ще не надійшла у відділення, поштомат або не була передана кур’єру для доставки на адресу.

Раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста, повідомили у пресслужбі компанії.

— Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною, — розповіла директорка із розробки клієнтських сервісів

Юлія Колесник.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.

Як скористатись послугою переадресації у мобільному додатку:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу «Переадресація»;

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути «Змінити місце доставки».

Якщо людина змінює місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, — то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.

Раніше поштовий оператор «Нова Пошта» анонсував зміну назви. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг. Невдовзі компанія буде носити назву NOVA,