Новобудова. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження про стягнення з забудовників до місцевого бюджету майже 10 мільйонів гривень пайової участі на розвиток інфраструктури міста.

Про повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Прокурори встановили, що у період з 2021 по 2023 року під час завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків у Миколаєві, замовники не виконали вимоги містобудівного та бюджетного законодавства України про сплату коштів для створення і розвитку інфраструктури міста. Через це місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму близько 10 мільйонів гривень.

«Ураховуючи небажання міської ради вживати заходів до стягнення вказаних коштів до місцевого бюджету, з метою захисту інтересів територіальної громади міста, окружна прокуратура скерувала до суду відповідні позови. Розгляд справ триває», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, як суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.