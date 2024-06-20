В одному з навчальних закладів у Снігурівці, що на Миколаївщині, планують провести капітальний ремонти протирадіаційного укриття, систем водопостачання та водовідведення.
Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Замовником ремонтних робіт на території Снігурівського ліцею №3 виступає Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти Снігурівської міської ради. На роботи планують витратити 50 мільйонів 628 тисяч гривень.
Спочатку підрядник має виконати демонтажні роботи: розібрати підлогу та покрівлю, демонтувати старі двері, деякі стіни, сходи та дрібні металоконструкції, вибити штукатурки в укосах.
На вході в укриття він має зробити нові пандуси, сходи, облаштувати входи та встановити нові двері, а зовні мають поштукатурити фасад. В приміщенні повинні оновити стелю, стіни, плінтуси, потім пошпаклювати та пофарбувати їх.
В укритті мають зробити нову вентиляційну систему, прокласти водопровід водопостачання, встановити фільтр очищення води та крани. В санвузлах будуть 9 умивальників, 14 унітазів, також там розташують два баки з водою, загальною масою в 1 тонну. Підрядник також має прокласти труби каналізації та встановити чотири насоси.
Згідно тендеру, також мають встановити шість пожежних кранів, сигналізацію загазованості та автоматичну систему пожежогасіння. В укритті також буде інтернет-з’єднання, wi-fi, мобільний зв’язок, радіофікація, а також дизельний генератор
В вартість робіт також входить благоустрій, а саме ямковий ремонт тротуарів, очищення ділянок від сміття, садіння десяти дерев та кущів.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на платформі Dream.Проекти, в укритті зможуть знаходитися 1417 учасників освітнього процесу. Завершити будівництво підрядник повинен 30 вересня 2025 року.
Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.
Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В одному з навчальних закладів у Снігурівці, що на Миколаївщині, планують провести капітальний ремонти протирадіаційного укриття, систем водопостачання та водовідведення.
Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Замовником ремонтних робіт на території Снігурівського ліцею №3 виступає Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти Снігурівської міської ради. На роботи планують витратити 50 мільйонів 628 тисяч гривень.
Спочатку підрядник має виконати демонтажні роботи: розібрати підлогу та покрівлю, демонтувати старі двері, деякі стіни, сходи та дрібні металоконструкції, вибити штукатурки в укосах.
На вході в укриття він має зробити нові пандуси, сходи, облаштувати входи та встановити нові двері, а зовні мають поштукатурити фасад. В приміщенні повинні оновити стелю, стіни, плінтуси, потім пошпаклювати та пофарбувати їх.
В укритті мають зробити нову вентиляційну систему, прокласти водопровід водопостачання, встановити фільтр очищення води та крани. В санвузлах будуть 9 умивальників, 14 унітазів, також там розташують два баки з водою, загальною масою в 1 тонну. Підрядник також має прокласти труби каналізації та встановити чотири насоси.
Згідно тендеру, також мають встановити шість пожежних кранів, сигналізацію загазованості та автоматичну систему пожежогасіння. В укритті також буде інтернет-з’єднання, wi-fi, мобільний зв’язок, радіофікація, а також дизельний генератор
В вартість робіт також входить благоустрій, а саме ямковий ремонт тротуарів, очищення ділянок від сміття, садіння десяти дерев та кущів.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на платформі Dream.Проекти, в укритті зможуть знаходитися 1417 учасників освітнього процесу. Завершити будівництво підрядник повинен 30 вересня 2025 року.
Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.
Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».