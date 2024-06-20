Снігурівський ліцей №3. Фото: Facebook-сторінка навчального закладу.

В одному з навчальних закладів у Снігурівці, що на Миколаївщині, планують провести капітальний ремонти протирадіаційного укриття, систем водопостачання та водовідведення.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Замовником ремонтних робіт на території Снігурівського ліцею №3 виступає Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти Снігурівської міської ради. На роботи планують витратити 50 мільйонів 628 тисяч гривень.

Спочатку підрядник має виконати демонтажні роботи: розібрати підлогу та покрівлю, демонтувати старі двері, деякі стіни, сходи та дрібні металоконструкції, вибити штукатурки в укосах.

На вході в укриття він має зробити нові пандуси, сходи, облаштувати входи та встановити нові двері, а зовні мають поштукатурити фасад. В приміщенні повинні оновити стелю, стіни, плінтуси, потім пошпаклювати та пофарбувати їх.

Стан укриття зараз. Фото: Dream.Проекти

В укритті мають зробити нову вентиляційну систему, прокласти водопровід водопостачання, встановити фільтр очищення води та крани. В санвузлах будуть 9 умивальників, 14 унітазів, також там розташують два баки з водою, загальною масою в 1 тонну. Підрядник також має прокласти труби каналізації та встановити чотири насоси.

Згідно тендеру, також мають встановити шість пожежних кранів, сигналізацію загазованості та автоматичну систему пожежогасіння. В укритті також буде інтернет-з’єднання, wi-fi, мобільний зв’язок, радіофікація, а також дизельний генератор

В вартість робіт також входить благоустрій, а саме ямковий ремонт тротуарів, очищення ділянок від сміття, садіння десяти дерев та кущів.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на платформі Dream.Проекти, в укритті зможуть знаходитися 1417 учасників освітнього процесу. Завершити будівництво підрядник повинен 30 вересня 2025 року.