Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує провести поточний ремонт частини дороги Т-15-15, що з’єднує село Федорівка з базою відпочинку «Лугове» у Рибаківці. Орієнтовна вартість проєкту складає 108 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Скриншот з ProZorro

Ремонт охопить 25 кілометрів дороги. У планах зняти старе асфальтно-бетонне покриття, влаштувати новий шар дорожнього покриття та нанести нову розмітку.

Підрядник також повинен оновити опори і покриття мосту, облаштувати тротуари і автобусні зупинки з заїзними кишенями.

Скриншот з тендерної документації

На час ремонту мосту буде організовано об'їзну дорогу. Роботи виконуватимуться на одній половині проїзної частини, а рух транспорту забезпечуватиметься по другій половині.

Завершити ремонт планують до 31 грудня 2025 року. Аукціон на визначення підрядника відбудеться 20 серпня.

Автошлях Т-15-15. Скриншот з Google Maps

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.