Світовий банк. Фото: Getty Images

Світовий банк надав 1,5 мільярда доларів Україні в межах позики на підтримку політики розвитку (DPL).

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Зазначається, що з цієї суми 984 мільйони доларів нададуть під гарантії Японії, а 516 мільйонів доларів — під гарантії Великої Британії. Кошти спрямують на підтримку держбюджету України та відновлення економіки, а також на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.

Водночас для зниження вартості обслуговування кредитних зобовʼязань України у межах позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів передбачена капіталізація відсотків на $99,54 мільйонів.

Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що Світовий банк, Японія і Велика Британія є ключовими партнерами України, що підтримують країну від перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Примітка: DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Нагадаємо, Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України «‎Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)»‎ на суму 1,2 мільярди що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.