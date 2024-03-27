Світовий банк надав 1,5 мільярда доларів Україні в межах позики на підтримку політики розвитку (DPL).
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Зазначається, що з цієї суми 984 мільйони доларів нададуть під гарантії Японії, а 516 мільйонів доларів — під гарантії Великої Британії. Кошти спрямують на підтримку держбюджету України та відновлення економіки, а також на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.
Водночас для зниження вартості обслуговування кредитних зобовʼязань України у межах позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів передбачена капіталізація відсотків на $99,54 мільйонів.
Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.
Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що Світовий банк, Японія і Велика Британія є ключовими партнерами України, що підтримують країну від перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
Примітка: DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.
Нагадаємо, Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» на суму 1,2 мільярди що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.
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Світовий банк надав 1,5 мільярда доларів Україні в межах позики на підтримку політики розвитку (DPL).
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Зазначається, що з цієї суми 984 мільйони доларів нададуть під гарантії Японії, а 516 мільйонів доларів — під гарантії Великої Британії. Кошти спрямують на підтримку держбюджету України та відновлення економіки, а також на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.
Водночас для зниження вартості обслуговування кредитних зобовʼязань України у межах позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів передбачена капіталізація відсотків на $99,54 мільйонів.
Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.
Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що Світовий банк, Японія і Велика Британія є ключовими партнерами України, що підтримують країну від перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
Примітка: DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.
Нагадаємо, Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» на суму 1,2 мільярди що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.