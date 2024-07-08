Один з дитсадків Миколаєва. Архівне фото «НикВести»

У Миколаєві планують виділити майже 8,2 мільйони на капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення у чотирьох навчальних закладах Миколаєва.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Так, за 8 мільйонів 194 тисячі гривень управління капітального будівництва Миколаївської міської ради хоче зробити пожежну сигналізацію та систему оповіщення у двох дитячих садках, ліцеї та гімназії, а саме:

За 1 мільйон 893 тисячі гривень — у миколаївському дитячому садку №17 за адресою вулиця Космонавтів 144-Б;

За 1 мільйон 590 тысяч гривень — у садочку №125 за адресою вулиця Океанівська, 6;

За 1 мільйон 856 тисяч гривень — у ліцеї №2 за адресою вулиця Адміральська, 24;

За 2 мільйона 854 тисячі гривень — у гімназії №14 за адресою вулиця Свободна, 38.

Підрядник, згідно тендерної документації, у всіх чотирьох випадках повинен буде до 10 грудня 2024 року поставити навчальним закладам відповідне устаткування та виконати його пусконалагоджувальні роботи.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть вже після 17-19 липня 2024 року.

Нагадаєм, як у травні «НикВести» писали, що у Миколаївській міській лікарні №3 планують встановити систему автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення. На ці роботи збираються витратити 12,2 мільйонів гривень.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.