Харчування в школах / Фото «Зміст»

Управління освіти Миколаївської міськради шукає підрядника, що здійснюватиме харчування у навчальних закладах міста до кінця 2024 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

На організацію харчування дітей замовник планує витратити 82 мільйони 937 тисяч 182 гривні.

Згідно з тендером, підрядник повинен розробити меню для усіх категорій школярів та учнів дошкільних навчальних закладів та затвердити його у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Вказана сума розрахована на харчування дітей в 75 навчальних закладах Миколаєва.

Згідно за тендерною документацією, компанія-переможець має забезпечити роботу їдалень для:

Закладів загальної середньої освіти:

харчування пільгової категорії учнів 6-11 років (кількість 227 779 діто-днів);

харчування пільгової категорії учнів 11-14 років (кількість 273 874 діто-днів);

харчування пільгової категорії учнів 14-18 років (кількість 135 512 діто-днів).

Закладів дошкільної освіти:

для триразового харчування: дітей віком від 1 року до 4-х років (55 861 діто-днів), від 4 до 6(7) років (312 381 діто-днів).

Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору:

шкільне відділення категорії учнів 6-11 років (кількість 6 811 діто-днів);

шкільне відділення категорії учнів 11-14 років (кількість 4 435 діто-днів);

шкільне відділення категорії учнів 14-18 років (1 109 діто-днів);

дошкільне відділення для груп: дітей віком від 1 до 4-х років (кількість 626 діто-днів), з 4-х до 6(7) років (кількість 5 602 діто-днів).

Заявки приймають до 15 серпня.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року управління освіти Миколаївської міськради провело тендер щодо організації харчування у закладах освіти на увесь 2024 рік. Тоді сума послуги склала 67,4 мільйони. Однак, наразі кількість діто-днів у кожній категорії учнів виросла в декілька разів.

Раніше повідомлялось, що у Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.

Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині, в рамках реформи шкільного харчування, планують відкрити фабрику-кухню, де кухарів навчатимуть готувати їжу для закладів освіти, відповідно до сучасних технологічних вимог. Зазначимо, що реформа шкільного харчування розпочалась задовго до повномасштабної російської агресії проти України. Ще у 2020 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської.