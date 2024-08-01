На Миколаївщині затримали посадовця Укртрансбезпеки, фото: ДБР

На Миколаївщині Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівника Укртрансбезпеки за хабарі від перевізників.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів», – повідомляє ДБР.

Затримання посадовця Укртрансбезпеки, фото: ДБР Гроші, які знайшли під час затримання посадовця Укртрансбезпеки, фото: ДБР

Зазначається, що у лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.

«Наразі він звільнений з посади та обвинувачується за 7 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)», – додали у пресслужбі бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.