На Миколаївщині Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівника Укртрансбезпеки за хабарі від перевізників.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
«Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів», – повідомляє ДБР.
Зазначається, що у лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.
«Наразі він звільнений з посади та обвинувачується за 7 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)», – додали у пресслужбі бюро.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
На Миколаївщині Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівника Укртрансбезпеки за хабарі від перевізників.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
«Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів», – повідомляє ДБР.
Зазначається, що у лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.
«Наразі він звільнений з посади та обвинувачується за 7 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)», – додали у пресслужбі бюро.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.