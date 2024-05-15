Яхта екс-нардепа. Фото з відкритих джерел.

Аукціонний будинок, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано із «опором Медведчука».

Про це повідомила голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

За її словами, наприкінці квітня аукціонний будинок Troostwijk Auctions відправили АРМА листа з відмовою від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів.

«Наведені причини ми не розголошуємо, оскільки вони є конфіденційними. Але вони точно пов'язані із опором Медведчука», — уточнила Олена Дума.

За умовами конкурсу, пропозиція щодо реалізації 92-метрової яхти «Royal Romance» 1 травня була передана учаснику, який посів 2 місце — це Аукціонний будинок Boathouse Auctions (США).

«АРМА вже отримала офіційне підтвердження від їхніх представників щодо початку переговорів. Наразі ми докладно обговорюємо всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону», — додала глава АРМА.

Раніше повідомлялося, що окружний суд міста Спліт (Хорватія) вирішив передати Україні яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука із запиту щодо міжнародно-правової допомоги.

У лютому цього року у Кабінеті Міністрів України заявили про плани продати заарештовану яхту.

Справа Віктора Медведчука

У вересні 2022 року Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азова. Усіх їх обміняли на затриманого Віктора Медведчука.

До цього він розповів силовикам все, що треба було знати, вивів на інших зрадників, загалом здав усіх.

Як відомо, Віктору Медведчуку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У квітні його схопили при спробі втечі з України.

Раніше Віктор Медведчук розповів, що займався питаннями виведення із держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» на прохання екс-президента Петра Порошенка.