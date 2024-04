Голова ОВА Олег Кіпер та його заступник Сергій Кропива, фото: Одеська ОВА

Заступники очільника Одеської ОВА Олега Кіпера подали щорічні декларації за 2023 рік. За цей час посадовці декларували нові машини, дорогі подарунки та земельні ділянки. Декларацію самого Олега Кіпера Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило.

Відповідні дані опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Декларація голови Одеської ОВА Дмитра Радулова

Дмитро Радулов в декларації вказав, що з 2016 року володіє земельною ділянкою на 50 тисяч квадратних метрів в селі Виноградівка на Одещині.

Їздить посадовець на Skoda Octavia A5 2006 року випуску, яку придбав у 2019 році.

Торік в Одеській облдержадміністрації йому нарахували 701 тисяч 589 гривень. Ще 39 тисяч 246 гривень він заробив, працюючи за сумісництвом в Одеському національному технологічному університеті.

Також посадовець у 2023 році отримав у подарунок 778 тисяч гривень від Олександра Радулова. Враховуючи, що в них однакове по-батькові, ймовірно, це брат Дмитра Радулова.

Дружина Вероніка минулого року отримала 670 тисяч 470 гривень.

Готівкою чоловік задекларував 27 тисяч 700 доларів та 90 тисяч гривень, дружина вказала 15 тисяч доларів.

Заступники Андрій Фігель та Дмитров Радулов, фото: Одеська ОВА

Що в декларації оприлюднив заступник голови ОВА Андрій Фігель?

Заступник голови ОВА Андрій Фігель згідно декларації має спільну з дружиною земельну ділянку, придбану в 2011 році площею 611 квадратних метри в селі Клузлів на Івано-Франківщині. У Клузлові подружжя також має недобудований житловий будинок на 144,3 квадратних метри. Дружина посадовця володіє в Івано-Франківську двома квартирами площею 36,2 та 42,6 квадратних метри.

З травня 2023 року чоловік орендує квартиру в Одесі площею 48 квадратних метрів.

Посадовець володіє двома машинами Citroën C4 Picasso 2014 року випуску та Hyundai Accent 1995 року випуску.

З травня він має право на користування Lexus ES 300h 2019 року випуску, який належить Михайлу Ткачуку, батькові його дружина. Сама дружина Андрія Фігеля у 2021 році придбала Mercedes-Benz CLA 250 2015 року випуску.

У 2021 році Андрій Фігель став власником акцій восьми компаній: TRX Gold Corporation, Lucid Motors, The Coca Cola Company, Hewlett-Packard, Ford Motor Company, The Walt Disney Company, BlackSky Technology Inc, Take-Two Interactive.

Також Андрій Фігель володіє криптовалютою: Ripple (XRP), Shiba Inu (Shib), TRON (TRX), Ethereum Classic (ETC), Cardano (ADA), Stellar (XLM), Dogecoin (Doge), IOTA, VeChain (VET), Measurable Data Toke (MDT), Polygon (MATIC), Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC, XBT), The Graph (GRT), StormX (STMX), WINkLink (WIN), Chiliz (CHZ), Contentos (COS), Ecash (XEC), Akropolis (AKRO), Ethereum (ETH), Zilliqa (ZIL), Reef (REEF), Terra Classic (Luna), Sun Token (SUN), Verge (XUG), Sologenic (SOLO), USD BUSD, Tether USDT, NFT, EOS, EthereumPoW (ETHW), Holo (HOT), Dent (DENT), Terra Classic LUNC (LUNC).

На посаді в Івано-Франківській обласній прокуратурі чоловік за 2023 рік задекларував 49 тисяч 120 гривень. В департаменті капітального будівництва Одеської ОВА йому нарахували 79 634 гривні, а на посаді заступника він отримав 217 тисяч 549 гривень.

Дружина Андрія Фігеля, яка працює в Івано-Франківській філії Державного підприємства «Центр оцінки та інформації» отримала 137 тисяч 460 гривень. Ще 270 тисяч гривень жінка отримала від свого батька Михайла Ткачука в якості допомоги.

Готівкою він зберігає 45 тисяч доларів та 9 тисяч євро, дружина — 10 тисяч доларів та 10 тисяч євро. Ще 49 тисяч 449 гривень посадовець має на банківських рахунках.

В декларації Андрія Фігеля також вказано, що у 2021 році він позичив в Андрія Бісика 150 тисяч доларів США.

Заступник Сергій Кропива, фото: Одеська ОВА

Що задекларував заступник з питань цифрового розвитку та трансформацій?

В місті Золотоноша Черкаської області Сергій Кропива володіє половиною квартири площею 36,2 квадратних метри, також разом з родиною користується квартирою на 61,8 квадратних метри в Києві.

У вересні 2023 року посадовцеь придбав Mercedes-Benz GLE 450 нового випуску вартістю у понад 4,5 мільйона гривень.

Володіє автомобілем Toyota Camry 2016 року випуску, а його дружина їздить на Hyundai Tucson також 2016 року.

За рік посадовець заробив в Одеській ОВА 298 тисяч 740 гривень. Ще 4 мільйони 821 тисячу 704 гривні він отримав з зайняття підприємницькою діяльністю, джерелом якої є він сам.

Доходом дружини Сергія Кропиви так само став дохід від зайняття підприємницькою діяльністю — за рік вона отримала 5 мільйонів 396 тисяч 970 гривень. Також жінці було нараховано соціальні виплати у розмірі 9460 гривень.

Готівкою він зберігає 55 тисяч доларів та 55 тисяч гривень, а в дружини Ірини — 35 тисяч доларів та 2 мільйони 930 тисяч гривень. В банках подружжя загалом зберігають 177 тисяч 381 гривню, а також 2341 євро та понад 10 тисяч доларів.

Зазначимо, що в реєстрі відсутні також дані щодо декларації першого заступника начальника Одеської ОВА Олександра Харлова.

Скриншот з Єдиного державного реєстру декларацій

