Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Миколаєві жінка хотіла придбати мотоцикл, але перерахувала понад 100 тисяч гривень на рахунки шахраїв.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Вказується, що на популярній платформі онлайн-оголошень мешканка Миколаєва намагалась придбати мотоцикл вартістю 15 тисяч гривень. Натомість, довірившись незнайомцям, перерахувала понад 100 тисяч гривень на рахунки шахраїв.

Нині поліцейські розпочали кримінальне провадження та встановлюють зловмисників.

Нагадаємо, що шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.