У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

У краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» у Миколаєві відбулося відкриття фотовиставки Ольги Волкової «Сузір'я степу».

Про це повідомив миколаївський фотограф Сергій Кононенко.

На виставці представлені 25 фоторобіт, які відтворюють деталі побуту та традиції наших предків у різні пори року. На всіх фотографіях представлений традиційний національний український одяг.

Ольга Волкова — фотографка, членкиня Національної спілки фотохудожників України.

Виставка «Сузір’я степу» триватиме до кінця червня. Відвідати її можна щодня, окрім пʼятниці.

Ольга Волкова. Фото: Сергій Кононенко

У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

У Миколаєві відкрилася фотовиставка українського традиційного побуту. Фото: Сергій Кононенко

Нагадаємо, 10 травня у Миколаївському музеї суднобудування та флоту пройшло урочисте відкриття виставки Національного антарктичного наукового центру «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність».