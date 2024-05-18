У краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» у Миколаєві відбулося відкриття фотовиставки Ольги Волкової «Сузір'я степу».
Про це повідомив миколаївський фотограф Сергій Кононенко.
На виставці представлені 25 фоторобіт, які відтворюють деталі побуту та традиції наших предків у різні пори року. На всіх фотографіях представлений традиційний національний український одяг.
Ольга Волкова — фотографка, членкиня Національної спілки фотохудожників України.
Виставка «Сузір’я степу» триватиме до кінця червня. Відвідати її можна щодня, окрім пʼятниці.
Нагадаємо, 10 травня у Миколаївському музеї суднобудування та флоту пройшло урочисте відкриття виставки Національного антарктичного наукового центру «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність».
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У краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» у Миколаєві відбулося відкриття фотовиставки Ольги Волкової «Сузір'я степу».
Про це повідомив миколаївський фотограф Сергій Кононенко.
На виставці представлені 25 фоторобіт, які відтворюють деталі побуту та традиції наших предків у різні пори року. На всіх фотографіях представлений традиційний національний український одяг.
Ольга Волкова — фотографка, членкиня Національної спілки фотохудожників України.
Виставка «Сузір’я степу» триватиме до кінця червня. Відвідати її можна щодня, окрім пʼятниці.
Нагадаємо, 10 травня у Миколаївському музеї суднобудування та флоту пройшло урочисте відкриття виставки Національного антарктичного наукового центру «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність».