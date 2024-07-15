Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard. Фото для ілюстрації

Іспанія почала доставку нової партії бойових танків Leopard 2, екскаваторів та протитанкових ракет в Україну.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

Після завершення капітального ремонту та підготовки на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья), 10 танків Leopard 2 успішно пройшли випробування і готові до використання.

Ця партія допомоги складається також з різних екскаваторів та значної кількості протитанкових ракет. З цією новою поставкою загальна кількість танків Leopard 2, переданих Іспанією Україні, досягне 20 одиниць.

Очікується, що судно, що доставляє техніку, прибуде до Польщі на наступних вихідних. Після цього танки будуть перевезені до України наземним транспортом, де Збройні Сили України організують їх доставку до оперативних підрозділів.

Нагадаємо, нещодавно Іспанія надіслала Україні другу партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.