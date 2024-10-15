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Миколаїв продовжує надавати необхідну допомогу захисникам

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської міської ради

  • 17:00, 15 жовтня, 2024

Незважаючи на вилучення військового ПДФО з бюджету Миколаєва, місто продовжує допомагати військовим. Фото: КореспондентНезважаючи на вилучення військового ПДФО з бюджету Миколаєва, місто продовжує допомагати військовим. Фото: Кореспондент

Незважаючи на вилучення військового податку на доходи фізосіб, який сплачують військові зі своїх зарплат (ПДФО) з бюджету Миколаєва, місто продовжує допомагати військовим.

Про це в ефірі телеканалу «МАРТ» розповів міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Він зазначив, що буквально перед ефіром мав зустрічі з командирами двох військових частин, які звернулись по різного роду допомогу — це і FPV-дрони, і Старлінки, і різне приладдя, машини. 

«В місті затверджена програма допомоги армії, є заплановані кошти. До кінця року плануємо робити такі передачі і будемо обовʼязково про них звітувати», — анонсував мер.

Міський голова підкреслив: в кожному такому звіті зазначається, що необхідні військовим речі придбано за кошти платників податків. Що стосується міської ради, то всі рішення щодо допомоги приймаються одноголосно.

Олександр Сєнкевич подякував як миколаївцям, так і депутатам за можливість підтримувати армію.

Тож надання допомоги військовим від міста продовжиться.

Нагадаємо, Баштанська міська рада виділила на потреби Сил оборони України 1 мільйонів гривень.

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