Миколаїв продовжує надавати необхідну допомогу захисникам
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської міської ради
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17:00, 15 жовтня, 2024
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Незважаючи на вилучення військового податку на доходи фізосіб, який сплачують військові зі своїх зарплат (ПДФО) з бюджету Миколаєва, місто продовжує допомагати військовим.
Про це в ефірі телеканалу «МАРТ» розповів міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Він зазначив, що буквально перед ефіром мав зустрічі з командирами двох військових частин, які звернулись по різного роду допомогу — це і FPV-дрони, і Старлінки, і різне приладдя, машини.
«В місті затверджена програма допомоги армії, є заплановані кошти. До кінця року плануємо робити такі передачі і будемо обовʼязково про них звітувати», — анонсував мер.
Міський голова підкреслив: в кожному такому звіті зазначається, що необхідні військовим речі придбано за кошти платників податків. Що стосується міської ради, то всі рішення щодо допомоги приймаються одноголосно.
Олександр Сєнкевич подякував як миколаївцям, так і депутатам за можливість підтримувати армію.
Тож надання допомоги військовим від міста продовжиться.
Нагадаємо, Баштанська міська рада виділила на потреби Сил оборони України 1 мільйонів гривень.
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