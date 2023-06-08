Гуманітарний штаб народного депутата Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба політика.

Гуманітарний штаб Олександра Гайду готує допомогу для постраждалих жителів Херсонщини. Зокрема, волонтери збирають засоби гігієни, питну воду, одяг та продукти, аби повезти їх в Херсон.

— Зараз кожен з нас має допомогти усім, чим може для якнайшвидшого усунення наслідків катастрофи внаслідок знищення окупантами Каховської ГЕС. Наш гуманітарний штаб працює. Ми збираємо допомогу для жителів Херсонщини, які постраждали через терористичний акт окупантів. Будемо допомагати й надалі, - зазначив Олександр Гайду.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба та кооординаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на Лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Зараз з підтоплених населених пунктів Херсонщини рятувальникам та волонтерам вже вдалося вивезти 2198 людей.

Тим часом у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС підтоплено 274 домогосподарства. Рятувальники евакуювали 467 людей.

Однак, у селі Василівка в Миколаївській області через затоплення станом на 8 червня загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.