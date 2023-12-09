Німеччина надає черговий пакет допомоги Україні. Серед іншого до нового пакету увійшли 10 розвідувальних БПЛА та 1750 снарядів.

Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Зазначається, що до нового військового пакету увійшли:

розвідувальний безпілотник LUNA NG;

10 розвідувальних дронів VECTOR;

1750 снарядів калібру 155 мм;

70 автоматичних гранатометів MGW;

6 патрульних машин;

8 вантажівок Zetros;

100 тисяч військових аптечок.

Також зазначається, що у цьому переліку представлений огляд військової допомоги, наданої Україні з боку Федеративної Республіки Німеччина. Ця допомога включає в себе постачання зі складів Бундесверу, з боку німецької промисловості, а також спільні з партнерами постачання, які серед іншого фінансуються з коштів Федерального уряду Німеччини з підвищення дієздатності.

«Кошти на фінансування статті з підвищення дієздатності на 2023 рік становлять загалом 5,4 мільярдів євро (у 2022 році — 2 мільярди євро) плюс повноваження на взяття зобов'язань на наступні роки в розмірі близько 10,5 мільярдів євро. Ці кошти мають піти переважно на військову підтримку України. Водночас вони будуть використовуватися з метою фінансування поповнення військового майна для Бундесверу, переданого Україні зі складів Бундесверу, а також внесків Німеччини до Європейського фонду забезпечення миру (EPF), з якого своєю чергою можуть компенсуватися витрати країн-членів ЄС на підтримку України», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.