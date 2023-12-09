Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення, аби розблокувати польсько-український кордон.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, коментуючи свою розмову з міністром закордонних справ Польщі Шимоном Шиньковським вель Сенком.

За його словами, Таллінн з розумінням сприйняв пояснення щодо протесту перевізників на кордоні з Україною. Країна готова допомогти розв’язати проблему з розблокуванням пунктів пропуску.

«Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підсилюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.