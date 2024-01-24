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Данія виділить 91 мільйон данських крон (12,2 мільйона євро) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони ЗСУ і Міністерства оборони України.

Про це повідомило Міноборони Данії.

«Пожертву зроблено під егідою очолюваної Естонією і Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кібератаки є невід’ємною частиною війни Росії проти України, а РФ намагається послабити здатність України захистити себе за допомогою кібератак. Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції вчора підписали угоду про співпрацю у зв’язку із засіданням Контактної групи з оборони України.

— Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору, — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія виділить близько 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,5 млн доларів) на допомогу Україні у сфері кіберзахисту.