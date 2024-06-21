Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Фото: «НикВести»

Японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро.

Про це повідомив віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв в ефірі програми «Діалог».

— Ми на сьогоднішній день вже отримали техніки десь близько 4-5 мільйонів євро. І основне серед перероблення — це, безпосередньо, дробарки. І зараз три дробарки вже приїхали до Миколаєва. Дробарки величезні, які можуть дробити дуже великофракційні брили бетону, і по фракції розсортовувати в інертний матеріал, який можна буде повторно використовувати в будівництві.

За словами віце-мера, завершення поставок техніки для переробки відходів від руйнації очікують протягом осені.

— На сьогоднішній день прийшли вже ескалатори, бульдозери, дробарки безпосередньо, декілька самоскидів, має ще прийти спеціалізоване будівельне обладнання, — розповів віце-мер.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

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