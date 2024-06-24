Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині відновили Центр первинної медико-санітарної допомоги, який постраждав від російських обстрілів у перший рік повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

«На початку вересня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів Миколаївщини вибуховою хвилею було значно пошкоджено будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги №4. Уламками від боєприпасів було вибито вікна та двері будівлі, а також пошкоджені стіни, стеля й дах. Пошкоджень зазнало медичне обладнання та техніка», — йдеться у повідомленні.

За даними Мінздоров'я, організація «Лікарі без кордонів» відновила у медичному закладі вікна та двері. Гуманітарна організація «Grone» надала медзакладу як гуманітарну допомогу сантехніку. Громадська організація «Громада Хаб» та ММ БФ «Вихід» забезпечили медичним обладнанням. Гуманітарна організація «Save the children» надала медичні та офісні меблі.

«Крім того, завдяки благодійному гранту від проєкту UNICEF у медзакладі облаштували дві комфортні зали очікування для пацієнтів. Роботи завершились у листопаді 2023 року. Наразі тут повністю відновлено покрівлю, кабінети лікарів-педіатрів, терапевтів, загальної практики–сімейної медицини, пункт щеплення, лабораторію тощо», — йдеться в повідомленні.

В Мінздоров'я зазначили, що лікарня продовжує цілодобово працювати та надавати первинну медичну допомогу, і лише за минулий рік медпослуги отримали понад 45 тисяч пацієнтів.

У відомстві також повідомили, що на Миколаївщині вже вдалося відновити повністю 82 об’єкти медзакладів та ще 50 — відновлені частково.

Нагадаємо, що Миколаївщина стала однією з областей, де за час великої війни росіяни зруйнували найбільше лікарень. Тільки у Миколаєві за рік повномасштабного вторгнення від ворожих обстрілів постраждали 16 медичних закладів: там вибиті вікна, двері, понівечений дах. На їх відновлення з бюджету міста виділили близько 16 мільйонів гривень.

Водночас до відбудови медичної галузі міста та області долучаються міжнародні партнери. До прикладу, партнери з Казахстану відбудували травматологічний пункт Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Відкриття відбулося 18 серпня 2023 року.

Крім того, коштом німецьких партнерів у Баштанці Миколаївської області почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.

Також відомом, що Миколаївська область отримала 626,8 мільйона гривень на відбудову та реставрацію пʼяти критичних об'єктів області. Серед них: капітальна відбудова будівлі психоневрологічного відділення КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я» (200,2 мільйона гривень), реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради (86,8 мільйона гривень) та перебудова будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» (45,3 мільйона гривень).

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.