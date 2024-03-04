Три автобуси з Праги прибули до Миколаєва / Фото: «Миколаївпастранс»

У понеділок, 4 березня, до Миколаєва прибули три автобуси SOR NB 12 із Праги 2009 року випуску, які передала транспортна компанія DPP.

Як повідомили у відділі комунікації «Миколаївпастранс» у коментарі «НикВести», один автобус розрахований на 26 сидячих та 76 «стоячих» місць. Ще додатково пʼять відкидних місць.

Також зазначається, що автобуси обладнані пандусами для зручності людей з інвалідністю та батькам з дітьми на візочках.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ці автобуси не нові, але в гарному стані.

Як відомо, це списані автобуси, проте придатні для використання. З моменту вторгнення Росії в Україну DPP передала загалом 31 транспортний засіб українським міським транспортним компаніям. Міські низькопідлогові автобуси SOR NB виготовляє чеський виробник SOR Libchavy з 2008 року. Також транспортна компанія передала два автобуси SOR BN 2011 року для Бучі.

Три автобуси з Праги прибули до Миколаєва / Фото: «Миколаївпастранс»

Три автобуси з Праги прибули до Миколаєва / Фото: «Миколаївпастранс»

Три автобуси з Праги прибули до Миколаєва / Фото: «Миколаївпастранс»

Нагадаємо, за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387.

Нестача водіїв – головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві. На маршрутах Миколаєва працює 387 одиниць громадського транспорту:

Приватні підприємства — 300;

«Миколаївпастранс» — 21;

«Миколаївелектротранс» — 66.

В управлінні транспорту зазначають, що є труднощі з доїздом до віддалених районів міста. Тому, вживаються заходи для залучення та збільшення водійського складу на комунальних та приватних підприємствах-перевізниках.