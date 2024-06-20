Винищувач F-16, ілюстративне фото

Після затримок із навчанням пілотів Нідерланди заявили, що Україна отримає перші літаки вже влітку. Очікується, що вони, зокрема, захищатимуть Харків.

Про це пише Guardian.

Командувач Військово-повітряних сил Нідерландів, генерал Арнуд Столманн, очікує, що «в якийсь момент цього літа» винищувачі F-16 нарешті піднімуться в небо над Україною.

«Приблизно цього літа все вибудовується», – сказав він, виступаючи перед двома F-16 на базі, де нещодавно розпочалася програма навчання українських інструкторів технічного обслуговування цих літаків.

Guardian з посиланням на численні українські джерела пише, що F-16 захищатимуть Харків від керованих авіаційних бомб, які РФ запускає з літаків у російському повітряному просторі.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни будуть змушені змінити свою тактику, оскільки з F-16 Україна зможе більш ефективно вражати ворожі літаки та ракети.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва. Але процес уповільнився через затримки з доставленням літаків та навчанням пілотів.

«Я повністю розумію українську позицію, вони хочуть зробити це якомога швидше… Ми робимо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми дійсно розширюємо наші можливості», – заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Якщо порівнювати з радянськими літаками, F-16 може нести більшу вантажність озброєння, також він оснащений потужнішою радіолокаційною системою. Щоб керувати одним F-16, потрібно близько 10 людей, включно з двома пілотами та технічним персоналом.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть до України найближчим часом, заявив президент Володимир Зеленський.