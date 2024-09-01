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РФ завдала 10 ударів по Харкову: серед поранених діти та медики

РФ завдали 10 ударів по Харкову 1 вересня, фото: ДСНС УкраїниРФ завдали 10 ударів по Харкову 1 вересня, фото: ДСНС України

Російські військові 1 вересня завдали 10 ударів по Харкову. Станом на 16:00 відомо про 41 постраждалого.

Про це пишуть голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Поранення отримали також двоє медиків, один лікар у важкому стані. Також серед постраждалих пʼятеро дітей.

Ігор Терехов писав, що під ударом були два райони — Салтівський та Немишлянський. Олег Синєгубов пізніше уточнив, що удари прийшлись по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, поблизу Гідропарку в Київському районі.

РФ завдали 10 ударів по Харкову 1 вересня, фото: ДСНС УкраїниРФ завдали 10 ударів по Харкову 1 вересня, фото: ДСНС України
РФ завдали 10 ударів по Харкову 1 вересня, фото: ДСНС УкраїниРФ завдали 10 ударів по Харкову 1 вересня, фото: ДСНС України

Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Також пошкоджено газогін, є загоряння. На місці працюють усі відповідні служби. Крім того, росіяни зруйнували харківський Палац спорту. По ньому били аж чотири рази, зазначили в Національному олімпійському комітеті України.

Росіяни били по місту ракетами, але поки невідомо, якого типу.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська Росії атакували український аграрний сектор на Миколаївщині.

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