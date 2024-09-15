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РФ завдала удар по багатоповерховому житловому будинку у Харкові: уже відомо про 33 постраждалих

Сьогодні, 15 вересня, російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку у Харкові.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, на даний момент відомо про 25 постраждалих, з них - троє дітей.

Оновлено о 16:07

За інформацією мера Харкова Ігор Терехова, на цей час відомо про 28 постраждалих.

Оновлено о 16:22

На даний момент відомо про 33 постраждалих мешканців багатоповерхівки у Харкові.

Удар по багатоповерховому житловому будинку у Харкові, Фото: Володимир ЗеленськийУдар по багатоповерховому житловому будинку у Харкові, Фото: Володимир Зеленський
Удар по багатоповерховому житловому будинку у Харкові, Фото: Володимир ЗеленськийУдар по багатоповерховому житловому будинку у Харкові, Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджено між 9-м та 12-м поверхами багатоповерхівки

«Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські військові 1 вересня завдали 10 ударів по Харкову. Станом на 16:00 відомо про 41 постраждалого.

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