«Тарік». Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Миколаївський військовий Тарас з позивним «Тарік» — оператор ПЗРК зенітно-ракетного артилерійського дивізіону морпіхів розповів, що до лав Збройних сил України потрапив не одразу, проте згодом його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Зазначається, що Тарас працював на виробництві за кордоном, але повернувся в Україну, щоб стати на її захист. Проте у військкоматі спочатку відмовлялися брати чоловіка на службу.

«Мене в ЗСУ не брали з початку повномасштабки, бо не служив «срочку». Бігав у військкомат, напрошувався — та й добігався. З вересня 2022 року взяли на навчання. Пройшов базову військову підготовку у Великій Британії, потім відучився водієм, і по розподілу потрапив у морську піхоту».

Морпіх пройшов бойовий шлях від Донецького аеропорту до контрнаступальних дій на запорізькому напрямку. Наразі у складі мобільної вогневої групи відправляє «сушитися на гербарій» російські «Герані», які тероризують місцевих мешканців на Півдні.

Попри специфіку своєї професії, Тарасу доводилось воювати у складі піхоти. Під час однієї з таких операцій на запорізькому напрямку йому вдалося поцілити ворожий дорого вартісний ударний гелікоптер Ка-52, який не давав просуватися побратимам.

«Це був наш перший вихід — треба було нашим штурмовикам допомагати йти уперед. На них виходили «вертушки», які гальмували просування піхотинців. Викликали нас. Я з товаришем «Хмарою» пішли вдвох, десь кілометрів 8 з тою трубою (ПЗРК «Ігла») йшли… Слава богу дійшли. Хлопці зі штурмової роти — класні чуваки — дали нам ще й поспати. Бо багато діб не спиш — втрачаєш пильність та увагу», — розповідає зенітник.

Зазначимо, що за свої досягнення на запорізькому напрямку Тарас нагороджений нагрудним знаком командира бригади, а згодом і орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Моя мотивація — йти захищати свій дім. Люди є різні — когось війна стосується, когось не дуже… Проте я впевнений, що захищати своє потрібно», — підсумовує «Тарік».

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.