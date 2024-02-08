Фрагмент знайденої стародавньої верби. Фото: Steve Haywood/National Trust/PA

Археологи виявили доісторичну лісову «капсулу часу» в давніх торфовищах Ексмуру (географічна область на заході графства Сомерсет і півночі графства Девон в Англії). Аналіз знайдених комах і рослин дав науковцям змогу припустити, які істоти тоді існували.

Про це пише «УП. Життя» з посиланням на британські ЗМІ.

Дослідники сподіваються, що ця знахідка може допомогти відновити багатий ландшафт лісу, який існував майже п’ять тисяч років тому, і захистити його від негативного впливу кліматичних змін.

Вчені знайшли поховану ділянку доісторичного лісу, де збереглися рештки осоки, очерету, верби та вільхи. А серед рештків комах віднайшли жуків-земляків, гнойовиків, жуків-ровесників, мохових кліщів і жуків-водомірів. Фахівці зазначають, що їх досі можна знайти в здорових водно-болотних угіддях.

Усі вони належать до періоду пізнього неоліту і бронзового віку, які жили на болоті близько п’яти тисяч років тому.

Торф містить дуже мало кисню, тому занурена в нього деревина та інші органічні матеріали, зокрема й людські останки, можуть зберігатися тисячоліттями. Серед знахідок був сегмент верби, датований початком неоліту: 3940-3650 роками до нашої ери.

— Найбільш приголомшливим є те, що воно все ідеально збереглося, і ми тепер знаємо, що там були дерева в безлісному середовищі. Той факт, що ми знайшли деревні породи в такому гарному стані, особливо важливий, тому що він допоможе нам з’ясувати, як сформувалися біотопи торфовищ багато тисяч років тому, — сказав Бейзіл Стоу, рейнджер Національного фонду, який працював над проєктом Південно-Західного торфовища.

Дослідники кажуть, що не намагатимуться повністю відтворити той ландшафт, який був у доісторичні часи. Отримані результати вони використовуватимуть для того, щоб вирішити, як вберегти цю територію у майбутньому.

Проєкт Південно-західного торфовища — ініціатива, метою якої є їхнє збереження та забезпечення вологи. Вода допоможе землі поглинати більше вуглецю та краще протистояти руйнації внаслідок змін клімату, кажуть експерти.

Одним із методів відновлення і збереження торфовищ є уповільнення дренажу, щоб забезпечити стабільний рівень підземних вод, які підтримуватимуть вологу, допомагаючи зменшити викиди вуглецю та захистити археологічні залишки.

Крім того, це допоможе зменшити ризик виникнення повеней.

— На цьому місці було багато штучних дренажних канав, щоб зробити землю більш придатною для сільського господарства. Осушення знизило рівень підземних вод і висушило торф, через що він не поглинав вуглець. Ми сподіваємося, що дамби з живої верби затримають воду в торфовищах, щоб він залишався вологим, — додав Бейзіл Стоу.

Нагадаємо, поблизу узбережжя Хорватії підводні археологи знайшли уцілілий корабель часів Римської імперії, якому близько 2 тисяч років.