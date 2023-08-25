У Южноукраїнську депутати провели сесію без секретаря міської ради Олександра Акуленка. Після чого той викликав поліцію.

Як повідомляє видання «Южкаnews.City», 22 серпня депутати зібралися у сесійному залі. На початку засідання депутат Анжела Савастру, яка раніше була членом забороненої партії ОПЗЖ та наразі є членом фракції «АЕС та місто», звернулася до секретаря ради Олександра Акуленка, щоб дізнатися, коли вони почують звіти заступників мера про роботу. Обговорення питання переросло у словесну перепалку з секретарем ради.

Після чого Олександр Акуленко поставив на голосування порядок денний, який не набрав необхідної кількості голосів. Секретар ради оголосив, що сесія не відбулася та залишив своє робоче місце в президії.

Анжела Савастру Зліва нардеп Артем Чорноморов, Олександр Акуленко справа

Однак це не зупинило депутатів і вони вирішили провести сесію без секретаря ради. Було обрано головуючого, лічильну комісію та секретаря. Через те, що систему «Рада» відключили, депутати голосували поіменно, піднімаючи руки.

Після завершення розгляду питань депутати дали доручення Олександру Акуленку підписати прийняті рішення 38 позачергової сесії. Згідно з чинним законодавством на це є п’ять робочих днів.

Після того, як депутати завершили роботу біля сесійної зали їх чекала поліція. Повідомляється, що правоохоронців викликав Олександр Акуленко. Він стверджував, що сесію було зірвано. Працівники поліції взяли свідчення у декількох осіб та коментар стосовно ситуації від лідерки фракції «Сила Людей» Ольги Андрєєвої.

Нагадаємо, що 2 травня цього року у Южноукраїнську депутати відмовились проводити засідання сесії через те, що не почули звіт про роботу заступників міського голови.

Також повідомлялося, що сім депутатів Южноукраїнської міської ради утрималися або не голосували за підтримку проєкту закону №7476, яким планується достроково припинити повноваження депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій.