У Миколаєві, 2 грудня, частина будинків в Корабельному районі та мікрорайоні Ліски залишилася без водопостачання.
У «Миколаївводоканалі» повідомили, що причина — аварія на водопровідній мережі.
Підприємство змушене перекрити водопостачання за такими адресами:
Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 4 грудня.
«Завтра, 3 грудня, біля будинку на вулиці Генерала Карпенка, 12, стоятиме автомобіль із питною водою для мешканців цих будинків», — додали у водоканалі.
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У Миколаєві, 2 грудня, частина будинків в Корабельному районі та мікрорайоні Ліски залишилася без водопостачання.
У «Миколаївводоканалі» повідомили, що причина — аварія на водопровідній мережі.
Підприємство змушене перекрити водопостачання за такими адресами:
Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 4 грудня.
«Завтра, 3 грудня, біля будинку на вулиці Генерала Карпенка, 12, стоятиме автомобіль із питною водою для мешканців цих будинків», — додали у водоканалі.
Раніше «НикВести» писали, чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту.