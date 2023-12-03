У неділю, 3 грудня, російські війська обстріляли два медичні заклади Херсона та центральну частину міста. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Також відомо про ще чотирьох містян, які отримали поранення.

«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України)», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що під час обстрілу 2 грудня у Березанській громаді на Миколаївщині російські ракети пошкодили житлові будинки. Ніхто не постраждав.