У Миколаєві жителі будинків по вулиці Чкалова залишились без опалення через ремонтні роботи.

Про це повідомляє «Миколаївська ТЕЦ».

За інформацією комунальників, стався порив труби по вулиці Чкалова/1-а Слобідська. Фахівці зранку розпочали ремонтні роботи та планують все полагодити до 20:00.

У зв’язку з ремонтними роботами без опалення залишаються будинки по вулиці Чкалова, 98, 98б, 102, 108.

Нагадаємо, що у неділю, 3 грудня у «Миколаївській ТЕЦ» запевнили, що тепло подається 99,9% містян, яких вони обслуговують.

Також нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Після цього у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних. Було тимчасово відсторонили від посади головного інженера, який відповідає за підготовку та проведення опалювального сезону. Керівник ТЕЦ зазначив, що це не означає, що саме головний інженер винний, все стане зрозуміло після завершення службового розслідування, яке триватиме близько місяця.