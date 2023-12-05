Вночі, 5 грудня, війська РФ вчергове обстріляли територію Очакова. Внаслідок удару було пошкоджено будинки місцевих.

Фото з наслідками обстрілу опублікував місцевий телеграм-канал Очаків Online.

Обстріл стався близько 01:07, через що було пошкоджено приватний будинок. В зведенні Миколаївської ОВА повідомили, що серед цивільних ніхто не постраждав.

Місцеві медіа пишуть, що в результаті нічного удару пошкоджено і багатоквартирний будинок. Постраждали також лінії комунікацій та електромереж.

Нагадаємо, з 4 на 5 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».