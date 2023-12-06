Вночі, 5 грудня, російська армія здійснила 101 обстріл Херсонської області. Внаслідок атаки — троє людей загинули, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військово, адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, медичну установу у Херсоні, гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

«За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них — три Shahed. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».