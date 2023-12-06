Керівництво дитячих садків у Керчі заборонило дітям вдягати на новорічні свята костюми персонажів американських коміксів, мультфільмів та кіно.

Замість супергероїв рекомендують звернути увагу на героїв російських народних казок, пише «Крим. Реалії» з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

«Американські супергерої не вписуються в лейтмотив дитячих свят і російських народних казок», — пише «Керчь Сегодня». «Ми в садку перший рік, але на свято нам заборонили вдягати всі ці костюми Людини-павука і подібні. Лише герої російських казок. Усі дівчатка у нас, наприклад, будуть Сніжинками», — цитує «Комсомольская правда» одну з мам Керчі.

У російському Міністерстві освіти Криму в коментарі ЗМІ повідомили, що офіційних рекомендацій дитячим садкам не давали. Як стверджується, рішення ухвалили у дошкільних закладах самостійно.

Нагадаємо, на фестивалі для дітей у російському Томську як мішені для стрільби повісили портрети президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.