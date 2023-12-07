Поблизу села Єреміївка в Одеській області 5 грудня п’яний правоохоронець врізався в вантажівку.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, правоохоронець, перебуваючи за кермом в нетверезому стані, зіткнувся з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння). Покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Також раніше повідомлялось, що 29 січня, на трасі Миколаїв — Одеса в районі села Красне автомобіль Hyundai врізався у вантажівку. Поліцейські, які були в авто, могли бути нетверезими.