Поблизу села Єреміївка в Одеській області 5 грудня п’яний правоохоронець врізався в вантажівку.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
За попередніми даними слідства, правоохоронець, перебуваючи за кермом в нетверезому стані, зіткнувся з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння). Покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
Також раніше повідомлялось, що 29 січня, на трасі Миколаїв — Одеса в районі села Красне автомобіль Hyundai врізався у вантажівку. Поліцейські, які були в авто, могли бути нетверезими.
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Поблизу села Єреміївка в Одеській області 5 грудня п’яний правоохоронець врізався в вантажівку.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
За попередніми даними слідства, правоохоронець, перебуваючи за кермом в нетверезому стані, зіткнувся з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння). Покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
Також раніше повідомлялось, що 29 січня, на трасі Миколаїв — Одеса в районі села Красне автомобіль Hyundai врізався у вантажівку. Поліцейські, які були в авто, могли бути нетверезими.