Едуард Шевченко

На Миколаївщині судитимуть начальника одного з відділів Очаківської міської ради за фактами державної зради, незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 55-річний мешканець міста Очакова свою підривну діяльність проти України розпочав ще у грудні 2018 року. Він добровільно погодився виконувати завдання представника «Министерства госбезопасности ДНР». Через агента він надав інформацію про розташування розвідувального корабля Великої Британії в акваторії Чорного моря.

З початку повномасштабного вторгнення він продовжив виконувати завдання представників головного розвідувального управління РФ. Зловмисник повідомляв ворогу про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів збройними силами РФ по території Очаківської міської територіальної громади.

У січні ж поточного року він отримав нове завдання щодо вербування Очаківського міського голови, а саме забезпечення його лояльного відношення та підтримки дій РФ, аж до «здачі міста».

Правопорушник, перебуваючи у приміщенні Очаківської міської ради, повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватись представники РФ. Та того ж дня у месенджері Telegram відзвітував своєму куратору щодо проміжних результатів вербування мера.

Мер Очакова у свою чергу повідомив СБУ в області про протиправні дії свого підлеглого. Усі подальші дії проводились у рамках негласних слідчих (розшукових) дій та контррозвідувальних заходів з метою викриття дійсних намірів та встановлення причетних до цього представників спецслужб Росії.

Окрім того, у ході санкціонованого судом обшуку у фігуранта вилучено 7,62-мм самозарядний карабін.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Як відомо, на початку березня Служба безпеки зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Тоді на держзраді затримали радника мера міста Едуарда Шевченка. Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й є колишнім командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

Затриманий в інтерв’ю журналістам негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців. Він також заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова. Едуард Шевченко розповів, для чого надсилав офіцеру Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Сергію Колєснікову фото прильотів у місті.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Також повідомлялося, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім припускає, що мер Очакова Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».