Протягом минулої доби миколаївські вогнеборці загасили три пожежі та здійснили чотири виїзди для надання допомоги водіям, транспортні засоби яких застрягли на бездоріжжі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що горіли старі речі на технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Лягіна у Миколаєві на площі 15 квадратних метрів. Пожежу спричинило необережне поводження з вогнем.

Зокрема, на вулиці Молодіжній село Куцуруб Куцурубської громади Миколаївського району горіла господарча будівля. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів.

Також на вулиці Садовій селі Поділля Веселинівської територіальної громади зайнявся гараж та автомобіль. Займання подолали на площі 30 квадратних метрів.

Наразі причини двох пожеж встановлюються.

Загалом до гасіння пожеж залучалось 3 одиниці техніки ДСНС та 12 вогнеборців.

Окрім того, рятувальники здійснили 4 виїзди на надання допомоги водіям транспортні засоби яких загрузли на бездоріжжі у Вознесенському, Первомайському та Баштанському районах.

Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.