Вчора, 8 грудня, до відділення поліції звернулася мешканка Миколаєва із повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За словами 66-річної заявниці, на її мобільний зателефонував невідомий, який, представившись співробітником банку, повідомив, що є загроза несанкціонованого втручання у рахунок та з її картки намагаються зняти кошти. Щоб зберегти заощадження жінці, потрібно переказати свої кошти на картковий рахунок, зазначений псевдобанкіром, які потім, нібито, повернуться на її рахунок знову.

Заявниця, виконавши вказівки співрозмовника, власноруч через мобільний додаток перерахувала 55 тисяч гривень.

За вказаним фактом дізнавачі порушили кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині шахрай ошукав жінку на понад 49 тисяч гривень.

Раніше, мешканця Прибужанівської громади, що на Миколаївщині ошукали аферисти на понад 120 тисяч гривень.

До того ж на Миколаївщині шахрай ошукав чоловіка на понад 240 тисяч гривень під час купівлі транспорту.