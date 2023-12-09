Миколаївський боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-5, 10 КО) офіційно повернеться на ринг 6 січня.
Про це повідомляє Golden Boy .
Зазначається, що вечір боксу за участю українця відбудеться у Лас-Вегасі, США.
Ім'я суперника Дерев'янченка наразі невідоме.
Так, бій Сергія Дерев'янченко потрапить до телевізійної трансляції DAZN.
Варто додати, що останній поєдинок боксер провів у червні цього року, програвши Хайме Мунгуйє (42-0, 33 КО). Для миколаївця це була 5-та поразка в останніх семи боях.
Нагадаємо, що у травні цього року на базі СДЮСШОР 6 проходила Відкрита першість міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.
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Миколаївський боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-5, 10 КО) офіційно повернеться на ринг 6 січня.
Про це повідомляє Golden Boy .
Зазначається, що вечір боксу за участю українця відбудеться у Лас-Вегасі, США.
Ім'я суперника Дерев'янченка наразі невідоме.
Так, бій Сергія Дерев'янченко потрапить до телевізійної трансляції DAZN.
Варто додати, що останній поєдинок боксер провів у червні цього року, програвши Хайме Мунгуйє (42-0, 33 КО). Для миколаївця це була 5-та поразка в останніх семи боях.
Нагадаємо, що у травні цього року на базі СДЮСШОР 6 проходила Відкрита першість міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.