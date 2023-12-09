Миколаївський боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-5, 10 КО) офіційно повернеться на ринг 6 січня.

Про це повідомляє Golden Boy .

Зазначається, що вечір боксу за участю українця відбудеться у Лас-Вегасі, США.

Ім'я суперника Дерев'янченка наразі невідоме.

Так, бій Сергія Дерев'янченко потрапить до телевізійної трансляції DAZN.

Варто додати, що останній поєдинок боксер провів у червні цього року, програвши Хайме Мунгуйє (42-0, 33 КО). Для миколаївця це була 5-та поразка в останніх семи боях.

Нагадаємо, що у травні цього року на базі СДЮСШОР 6 проходила Відкрита першість міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.