Сьогодні, 11 грудня, вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотними літальними апаратами.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.
Зазначається, що уламками збитих дронів пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській та Снігурівській громадах, приватні будинки в Очаківській громаді.
Пожежі оперативно приборкали вогнеборці.
Наразі інформацію про постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
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Сьогодні, 11 грудня, вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотними літальними апаратами.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.
Зазначається, що уламками збитих дронів пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській та Снігурівській громадах, приватні будинки в Очаківській громаді.
Пожежі оперативно приборкали вогнеборці.
Наразі інформацію про постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|