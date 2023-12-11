Сьогодні, 11 грудня, вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.

Зазначається, що уламками збитих дронів пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській та Снігурівській громадах, приватні будинки в Очаківській громаді.

Пожежі оперативно приборкали вогнеборці.

Наразі інформацію про постраждалих не надходило.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».