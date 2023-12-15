Жителям миколаївського гуртожитку на 3-й Слобідській 107/2, де 15 грудня обвалилася стеля, заборонили підійматися по сходах. Є небезпека того, що інша частина даху також не витримає.

Відповідне повідомлення жителі гуртожитку сімейного типу опублікували в Facebook.

«Що маємо на другий день, після того як впав дах! МЧС (ДСНС, — прим.) усно заборонили мешканцям 4 поверху користуватися сходами, де сталося руйнування, з іншого боку дах ось-ось рухне, по відео це видно», — йдеться в повідомленні.

За словами мешканців будинку, начальниця ДП «Житлобуд» наразі займається вирішенням питання. Планують полагодити ділянку, що обвалилася. Однак ремонт самого даху повністю робити не планують.

«Мешканці знайшли знову майстра, він приїхав, подивився і відмовився лізти на дах, каже, що небезпечно! І таких майстрів вже був не один десяток, які побачать і відмовляються», — пожалілися мешканці.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок у цьому гуртожитку. Жителі гуртожитку сімейного типу вже скаржилися на бездіяльність управляючої компанії «Житлобуд», яка не реагує на проблеми будівлі, а саме, обвалену покрівлю, стелі, що постійно протікають та погані умови проживання мешканців.