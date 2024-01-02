Вночі, 2 січня, миколаївські рятувальники витягли заблоковане тіло загиблого внаслідок ДТП пасажира легкового автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Аварія сталася о 3 ночі біля села Коштове вознесенського району. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer злетів з дороги, врізався в дерево та перекинувся на дах. Внаслідок аварії одна з пасажирів загинув, водій та ще двоє пасажирів отримали травми.

«Постраждалих на цей момент вже госпіталізували до медичних закладів. Тіло загиблого чоловіка 2006 року народження деблокували рятувальники за допомогою спеціального обладнання», — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, в неділю, 24 грудня, на Пушкінському кільці у Миколаєві автомобіль Mazda CX-7 виїхав за межі проїжджої частини, врізався у стовп та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.

В автомобілі знаходились військовослужбовці 27 та 28 років, обидва не признавалися, хто з них був за кермом. Після медичного освідування у крові 27-річного виявили — 1,2 проміле алкоголю, у 28-річного — 1,4 проміле алкоголю.