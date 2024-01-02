Вдень 2 січня воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили дві крилаті ракети «Калібр» над Миколаївщиною
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Разом з тим, херсонські військові збили 2 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 над Херсонщиною.
Нагадаємо, на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».
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Вдень 2 січня воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили дві крилаті ракети «Калібр» над Миколаївщиною
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Разом з тим, херсонські військові збили 2 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 над Херсонщиною.
Нагадаємо, на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».