2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Бригада «ЕЛУ автодоріг» зараз посипає піском ділянку дороги, де розлилась олія. Фахівці 10 взводу аварійно-рятувального загону ДСНС обробляють ділянки дороги, де найбільше накопичення олії, біосорбентом», — повідомив мер.
Також дорожники обстежують зливові колодязі, загороджують їх піском, щоб олія не потрапила до зливової каналізації, а після — до річки.
Навантажувач КП «Миколаївелектротранс» допоміг підняти фуру та прибрати її з проїжджої частини.
«Водії, будьте уважними. Сьогодні обирайте інші вулиці для проїзду», — наголосив Олександр Сєнкевич.
Як повідомило видання ПН з посиланням на співрозмовника в управлінні патрульної поліції, попередня причина ДТП — водій не впорався з керуванням. Йому надали медичну допомогу.
Нагадаємо, вночі 2 січня миколаївські рятувальники витягли заблоковане тіло загиблого внаслідок ДТП пасажира легкового автомобіля.
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2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Бригада «ЕЛУ автодоріг» зараз посипає піском ділянку дороги, де розлилась олія. Фахівці 10 взводу аварійно-рятувального загону ДСНС обробляють ділянки дороги, де найбільше накопичення олії, біосорбентом», — повідомив мер.
Також дорожники обстежують зливові колодязі, загороджують їх піском, щоб олія не потрапила до зливової каналізації, а після — до річки.
Навантажувач КП «Миколаївелектротранс» допоміг підняти фуру та прибрати її з проїжджої частини.
«Водії, будьте уважними. Сьогодні обирайте інші вулиці для проїзду», — наголосив Олександр Сєнкевич.
Як повідомило видання ПН з посиланням на співрозмовника в управлінні патрульної поліції, попередня причина ДТП — водій не впорався з керуванням. Йому надали медичну допомогу.
Нагадаємо, вночі 2 січня миколаївські рятувальники витягли заблоковане тіло загиблого внаслідок ДТП пасажира легкового автомобіля.