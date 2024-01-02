Фото «Преступности.НЕТ»

2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«‎Бригада «‎ЕЛУ автодоріг»‎ зараз посипає піском ділянку дороги, де розлилась олія. Фахівці 10 взводу аварійно-рятувального загону ДСНС обробляють ділянки дороги, де найбільше накопичення олії, біосорбентом»‎, — повідомив мер.

Також дорожники обстежують зливові колодязі, загороджують їх піском, щоб олія не потрапила до зливової каналізації, а після — до річки.

Навантажувач КП «Миколаївелектротранс» допоміг підняти фуру та прибрати її з проїжджої частини.

«Водії, будьте уважними. Сьогодні обирайте інші вулиці для проїзду», — наголосив Олександр Сєнкевич.

Як повідомило видання ПН з посиланням на співрозмовника в управлінні патрульної поліції, попередня причина ДТП — водій не впорався з керуванням. Йому надали медичну допомогу.

Фото «Преступности.НЕТ» Фото «Преступности.НЕТ»

Нагадаємо, вночі 2 січня миколаївські рятувальники витягли заблоковане тіло загиблого внаслідок ДТП пасажира легкового автомобіля.