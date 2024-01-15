Жителі міста Снігурівка в Миколаївській області розповіли про ракетний удар російських окупантів та показали його наслідки.
Про це в сюжеті проекту «Новини Приазовʼя» розповів місцевий житель.
Микола Олексієнко розповідає, що удар стався під вечір. Родина була в одній з кімнат будинку, коли через вибухову хвилю вилетіли вікна, двері та впала стеля.
— О пів на шосту вечора стався потужний вибух. Ми якраз дивились телевізор на ліжку. Добре, що стіна захистила нас від уламків від вікон, які застрягли в ній. Якби не ця стіна, то нас би не було напевне в живих. Дуже важко було це пережити. Горить хата, горить район. Двері завалило, тому що впала стеля, ми вибивали їх ногами, хто як міг, так люди і вибирались, — каже чоловік.
Внаслідок удару постраждала і машина чоловіка. В ній уламком наскрізь пробитий двигун.
— Дуже багато уламків впали на машину. Авто не підлягає ніякому ремонту, в нього наскрізь пробитий двигун. Хата зараз без вікон, все пошкоджене. Гараж повністю завалило, льох без крівлі лишився, — розповів Микола Олексієнко.
Дах, що ми зараз покрили, нам хлопці допомагали, у день вибуху він горів.
В самому будинку не залишилось майже нічого неушкодженого, окрім деяких меблів: столу, стільців та шафи.
На початку року 3 січня російські війська обстріляли Снігурівку. через удар було поранено жінку, двоє чоловіків та 15-річну дівчину, яка опинилась у важкому стані.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що дитину довелось перевозити у лікарню Миколаєва.
В той вечір окупанти вдарили по місту трьома ракетами С-300.
Наступного дня комунальні служби ліквідували наслідки вчорашнього ракетного удару по околиці міста. В місті було пошкоджено близько 40 приватних будинків, з яких 4 будинки — знищені вщент.
Перед цим 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді.
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Жителі міста Снігурівка в Миколаївській області розповіли про ракетний удар російських окупантів та показали його наслідки.
Про це в сюжеті проекту «Новини Приазовʼя» розповів місцевий житель.
Микола Олексієнко розповідає, що удар стався під вечір. Родина була в одній з кімнат будинку, коли через вибухову хвилю вилетіли вікна, двері та впала стеля.
— О пів на шосту вечора стався потужний вибух. Ми якраз дивились телевізор на ліжку. Добре, що стіна захистила нас від уламків від вікон, які застрягли в ній. Якби не ця стіна, то нас би не було напевне в живих. Дуже важко було це пережити. Горить хата, горить район. Двері завалило, тому що впала стеля, ми вибивали їх ногами, хто як міг, так люди і вибирались, — каже чоловік.
Внаслідок удару постраждала і машина чоловіка. В ній уламком наскрізь пробитий двигун.
— Дуже багато уламків впали на машину. Авто не підлягає ніякому ремонту, в нього наскрізь пробитий двигун. Хата зараз без вікон, все пошкоджене. Гараж повністю завалило, льох без крівлі лишився, — розповів Микола Олексієнко.
Дах, що ми зараз покрили, нам хлопці допомагали, у день вибуху він горів.
В самому будинку не залишилось майже нічого неушкодженого, окрім деяких меблів: столу, стільців та шафи.
На початку року 3 січня російські війська обстріляли Снігурівку. через удар було поранено жінку, двоє чоловіків та 15-річну дівчину, яка опинилась у важкому стані.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що дитину довелось перевозити у лікарню Миколаєва.
В той вечір окупанти вдарили по місту трьома ракетами С-300.
Наступного дня комунальні служби ліквідували наслідки вчорашнього ракетного удару по околиці міста. В місті було пошкоджено близько 40 приватних будинків, з яких 4 будинки — знищені вщент.
Перед цим 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді.