Внаслідок атаки російських дронів вночі 25 січня пошкоджені квартири в двох районах Одеси.
Про це повідомили у Одеській міській раді.
У Хаджибейському районі пошкоджені два будинки – рада зафіксувала 29 вибитих вікон у 21 квартирі.
«В Приморському районі міста зафіксовано пошкодження освітнього закладу, 156 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників.
Нагадаємо, що Росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «Shahed 136/131», унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.
Як уточнили в Силах оборони півдня України, росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому вже надали медичну допомогу, чоловік лікується амбулаторно.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Внаслідок атаки російських дронів вночі 25 січня пошкоджені квартири в двох районах Одеси.
Про це повідомили у Одеській міській раді.
У Хаджибейському районі пошкоджені два будинки – рада зафіксувала 29 вибитих вікон у 21 квартирі.
«В Приморському районі міста зафіксовано пошкодження освітнього закладу, 156 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників.
Нагадаємо, що Росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «Shahed 136/131», унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.
Як уточнили в Силах оборони півдня України, росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому вже надали медичну допомогу, чоловік лікується амбулаторно.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|