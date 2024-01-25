Росіяни атакували Одесу дронами. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок атаки російських дронів вночі 25 січня пошкоджені квартири в двох районах Одеси.

Про це повідомили у Одеській міській раді.

У Хаджибейському районі пошкоджені два будинки – рада зафіксувала 29 вибитих вікон у 21 квартирі.

«В Приморському районі міста зафіксовано пошкодження освітнього закладу, 156 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників.

Наслідки ворожої атаки. Фото: Одеська міська рада

Наслідки ворожої атаки. Фото: Одеська міська рада

Наслідки ворожої атаки. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що Росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «‎Shahed 136/131»‎, унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.

Як уточнили в Силах оборони півдня України, росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому вже надали медичну допомогу, чоловік лікується амбулаторно.